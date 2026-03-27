وقال منصور، في تصريحات لوكالة الصحافة الفرنسية على هامش قمة "أعمال كرة القدم" في أتلانتا، إن صلاح يُعد "أحد أعظم اللاعبين في الوقت الحالي"، مشددا على أن أي ناد ينجح في التعاقد معه سيجني مكاسب فنية كبيرة.

يذكر أن محمد منصور، هو ملياردير مصري-بريطاني، تتجاوز ثروته 3 مليار دولار، وفقا لمجلة فوربس.

وجهات محتملة

وكان صلاح قد أعلن هذا الأسبوع مغادرته "أنفيلد" بعد مسيرة حافلة امتدت لتسعة أعوام، سجل خلالها 255 هدفًا، وحقق العديد من الألقاب، أبرزها الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا.

ورغم أن الدوري السعودي يُعد الوجهة الأقرب، فإن تقارير تشير إلى إمكانية انتقاله إلى الدوري الأميركي، حيث انضم عدد من النجوم البارزين في السنوات الأخيرة، مثل ليونيل ميسي وهيونغ مين سون، إضافة إلى أنطوان غريزمان الذي وقع مؤخرا مع أورلاندو سيتي.

فخر مصري

وأعرب منصور عن فخره الكبير بصلاح، قائلا: "إنه مصدر اعتزاز لكل مصري، بعدما نجح في فرض نفسه كأحد أبرز نجوم كرة القدم عالميًا".

وأضاف: "أيا كانت وجهته المقبلة، سيُحدث تأثيرا كبيرا على الدوري والفريق الذي سينضم إليه".

ورغم الإشادة الكبيرة، تجنب منصور الكشف عن وجود تحركات رسمية من ناديه للتعاقد مع اللاعب، مؤكدًا أن قرارات التعاقد تعود للإدارة الفنية.

فلسفة مختلفة

وتطرق منصور إلى فلسفة نادي سان دييغو، مؤكدا أن النجاح يقوم على العمل الجماعي وليس على نجم واحد، رغم اعترافه بقيمة اللاعبين الكبار.

وأشار إلى أن النادي، الذي انضم حديثا إلى الدوري الأميركي، نجح في تحقيق انطلاقة قوية، محققًا أرقاما لافتة في موسمه الأول.

واختتم بالقول: "كرة القدم لعبة جماعية في المقام الأول، وهذا ما نؤمن به في مشروعنا".