ويعد وضع النجمتين على القميص تحديا لقرار (كاف) بتجريد “أسود التيرانغا” من لقب “كان 2025” ومنحه للمغرب، بسبب مخالفة لوائح البطولة بعد انسحاب اللاعبين من المباراة النهائية قبل العودة لاستكمالها.



ويظهر الفيديو الترويجي الذي نشره الفريق على حسابه في منصة “إكس” اللاعب إليمان ندياي وهو يرتدي القميص ذي النجمتين ويشير إلى رقم 2، كما تضمن تعليق مرفق بالفيديو نجمتين ذهبيتين.

وقدم المنتخب السنغالي، الأربعاء، إلى محكمة التحكيم الرياضي “طاس” طعنا في القرار الذي جرده من لقبه ومنحه للمغرب.



كما قرر المنتخب السنغالي تقديم كأس أمم أفريقيا أمام الجمهور خلال مباراته الودية ضد بيرو في باريس، السبت.

وقررت لجنة الاستئناف بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم سحب اللقب من منتخب السنغال، باعتباره منسحبا من النهائي الذي جرى يوم 18 يناير ضد المغرب، بعد ترك الملعب دون إذن الحكم، وبالتالي اعتبار المنتخب المغربي فائزا بنتيجة 3-0.

ومن المرتقب أن تلعب السنغال في كأس العالم 2026المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، ضمن مجموعة تضم فرنسا والنرويج والفائز من مباراة العراق وبوليفيا في الملحق العالمي.