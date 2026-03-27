وحقق "الآتزوري" انتصارا مقنعا على إيرلندا الشمالية، في نصف نهائي الملحق الأوروبي، مساء الخميس، بنتيجة 2-0.

المواجهة الأخيرة

ويتبقى أمام منتخب إيطاليا مباراة أخيرة، ستحدد إذا ما كانت إيطاليا ستنجح بحفظ ماء الوجه والتأهل للمونديال، بعد إخفاق الوصول في 2018 و2022.

لكن هذه المواجهة ستكون أمام خصم عنيد جدا، وهو منتخب البوسنة والهرسك، وجماهيرها "الشرسة" التي ستنتظر إيطاليا في موقعة الثلاثاء المقبل.

وتصف جماهير أوروبا، اللعب في البوسنة أمام جماهيرها، "بتجربة من الجحيم"، بسبب الأجواء العدوانية للجماهير، التي تخلق بيئة صعبة جدا لمنتخبات الخصوم.

ووصل منتخب البوسنة إلى نهائي الملحق بعد انتصاره بركلات الترجيح، على منتخب ويلز، في ملعب الأخير.

وتترقب الجماهير الإيطالية "موقعة الجحيم"، بقلق شديد، لأن الفشل فيها سيسجل إخفاقا وطنيا لا مثيل له، وهو الفشل في التأهل لثلاث بطولات كأس عالم متتالية.