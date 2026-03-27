وأكدت وزارة الرياضية الإيرانية أن هذه ‌الخطوة جاءت ‌بسبب مخاوف ⁠بشأن سلامة الرياضيين الإيرانيين.

وقالت الوزارة: "يحظر وجود المنتخبات ⁠الوطنية ‌والأندية في الدول التي ⁠تعتبر معادية وغير قادرة ⁠على ضمان أمن الرياضيين ⁠الإيرانيين وأعضاء الفرق حتى إشعار آخر".

وأضافت الوزارة أن اتحاد كرة القدم والأندية ملزمة بإخطار الاتحاد الآسيوي للعبة لتغيير أماكن ‌إقامة المباريات.

ورفض الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، الأسبوع الماضي، طلب إيران نقل مبارياتها في دور المجموعات بكأس العالم 2026 من الولايات المتحدة إلى المكسيك.

وقال رئيس فيفا، جياني إنفانتينو، إن جدول البطولة سيبقى كما هو، مؤكدا الالتزام بإقامتها في موعدها المحدد، مشددا على أن كرة القدم يمكن أن تلعب دورا في تعزيز السلام، دون التطرق مباشرة إلى إيران.

وكانت طهران قد طلبت نقل مبارياتها بسبب صعوبة حضور منتخبها إلى الولايات المتحدة في ظل الضربات العسكرية المتواصلة منذ أواخر فبراير الماضي.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب الإيراني مباراتين، الأولى في لوس أنجلوس، وأخرى في سياتل.