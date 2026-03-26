ويدرس محمد صلاح خياراته للموسم المقبل بعد أن قرر إنهاء رحلته مع ليفربول، وسط تكهنات تربط انتقاله إلى السعودية أو إلى الولايات المتحدة.

وتحدث دون غاربر، مفوض الدوري الأمريكي، عن إمكانية انتقال صلاح الموسم المقبل إلى البطولة، معلنا ترحيبه بقدومه.

وقال غاربر خلال ملتقى رياضي اقتصادي في أتلانتا: "سأحب بشدة أن يلتحق بدورينا بالتأكيد، يا له من لاعب عظيم سيشكل إضافة للدوري الأميركي، أنا مقتنع بأننا يمكننا أن نعرض عليه الأجواء التي تليق به".

وأضاف غاربر: "إذا قرر صلاح الانتقال للدوري الأميركي سنرحب به بأذرع مفتوحة، أنصحه بالتواصل مع ميسي ومولر ليرى مدى سعادتهما معنا، يلعبان بشكل جيد واندمجا تماما".

كما تحدث براد سيمس، رئيس والمدير التنفيذي لنادي نيويورك سيتي إف سي، عن احتمال إنتقال صلاح إلى الدوري الأميركي.

وقال: "أود كثيرا أن يلعب لدينا محمد صلاح، لم نتحدث معه ولا مع محيطه، والأهم هو ما إذا كان يرغب في القدوم إلى الدوري الأميركي واللعب في نيويورك، لن نحاول إقناع أحد".

واستقطب الدوري الأمريكي العديد من الأسماء الكبيرة في السنوات الأخيرة، وعلى رأسهم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي يلعب في فريق إنتر ميامي، إلى جانب نجمي أتلتيكو مدريد السابق أنطوان جريزمان الذي سيلعب في فريقه أورلاندو سيتي الموسم المقبل، وسون هيونغ مين في فريق لوس أنغليس إف سي.

غير أن وكيله رامي عباس أكد، الأربعاء، أن النجم المصري لم يحسم وجهته المقبلة حتى الآن.

وكتب عبر حسابه على منصة إكس: "لا نعلم أين سيلعب محمد في الموسم المقبل، وهذا يعني أن لا أحد يعلم".