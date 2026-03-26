وكان صلاح (33 عاما) قد أعلن هذا الأسبوع نيته الرحيل عن ليفربول بنهاية الموسم الحالي، وسط تكهنات واسعة تربطه بالانتقال إلى السعودية كوجهة محتملة.

طموح أوروبي مستمر

وفي تصريحات عبر مدونة "أوفرلاب"، قال كاراغر إن صلاح لا يزال يمتلك الحافز لمواصلة التألق في دوري أبطال أوروبا، مشيرا إلى أن اللاعب قد يؤجل خطوة الانتقال خارج القارة.

وأضاف: "بالنظر إلى عقليته التنافسية، لا أراه يتجه إلى السعودية في الوقت الحالي. يمكنني تخيله في أحد الأندية الكبرى في إيطاليا".

وتابع: "الانتقال إلى هناك (السعودية) غالبا ما يكون نهاية للمسيرة في القمة، بينما أعتقد أن صلاح لا يزال يسعى لتحقيق المزيد من الأرقام القياسية، خاصة في دوري الأبطال".

أرقام وإنجازات بارزة

ويُعد صلاح أحد أبرز نجوم ليفربول في العصر الحديث، حيث سجل 255 هدفا في 435 مباراة، ليضع نفسه ضمن قائمة عظماء النادي التاريخيين.

وأشار كاراغر إلى أن هذه الأرقام تضع الدولي المصري خلف أسماء بارزة مثل كيني داغليش، ستيفن جيرارد، غرايم سونيس، إيان راش وجون بارنز.

كما سبق لصلاح التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا مع ليفربول، ويحتل حاليا مركزا متقدما في قائمة الهدافين التاريخيين للبطولة.

قرار الرحيل

وفي سياق متصل، وصف كاراغر قرار صلاح بمغادرة ليفربول قبل نهاية عقده بعام واحد بأنه "القرار الصحيح للجميع"، رغم انتقاده السابق لتصرف اللاعب بعد استبعاده من التشكيل الأساسي في إحدى المباريات الموسم الماضي.

ويترقب الوسط الكروي وجهة صلاح المقبلة، في ظل اهتمام أندية أوروبية كبرى، إلى جانب العروض المغرية من الدوري السعودي.