وكانت تقارير نقلتها شبكة "آر إم سي" الفرنسية قد أشارت إلى أن ريال مدريد، الذي كان قد أقال جهازه الطبي في يناير الماضي، قد افتقد جهود مبابي بسبب خطأ في تشخيص إصابة الركبة، ما ترتب عليه سفر اللاعب للعلاج رفقة طبيب المنتخب الفرنسي.

وقال مبابي في مؤتمر صحفي تقديمي لمباراة منتخب بلاده ضد البرازيل التي تقام بالولايات المتحدة الأميركية: "لم أكن يوما رجلا أو لاعبا يشعر بالندم، ودائما ما أنظر إلى الحاضر، والمستقبل الفريق، أنا سعيد بأنني أشعر بحالة جيدة في ركبتي، وبطريقة ما أدين للنادي في هذا، وأنا سعيد للغاية هنا، وبحالة صحية جيدة".

وتطرق مبابي للحديث خلال المؤتمر عن عدة أمور، من بينها قدرته على المشاركة في مباراة كاملة، حيث قال إن المدرب هو صاحب القرار في الدفع به أساسيا أو لبضع دقائق.

كما امتدح مبابي زميله عثمان ديمبلي لاعب باريس سان جيرمان والمتوج بجائزة الكرة الذهبية، حيث قال في تصريحات نقلتها شبكة "آر إم سي": "إنه يقدم الكثير للمنتخب، وجوده معنا أمر رائع وغير عادي، ونحن مقتنعون بأهميته بالنسبة لنا، وإذا لعب مثلما يلعب لناديه، فلدينا فرصة كبيرة للفوز".

وعن مواجهة البرازيل قال مبابي: "إنها هامة للغاية، البرازيل بلد كبير في كرة القدم، وهذا ما يمنحنا فكرة عما سيحدث في المونديال الصيف المقبل، من حيث الأجواء والجماهير".

كما سُئل مبابي عن طموحات الفوز بكأس العالم وهو قائدا لمنتخب بلاده حيث قال: "الأمر صعب للغاية، ونادر، وبمرور الوقت، تفهم أهمية الأشياء، ويجب عليك أن تعيش اللحظة الحالية، وتفهم أهمية الأشياء والبطولات، وسيكون من الرائع أن نفوز، سواء بالنسبة لي أو اللاعبين وللمنتخب الفرنسي".