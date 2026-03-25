وجاء في بيان صادر عن المحكمة: "يتعلّق الاستئناف بقرار صادر عن الكاف في 17 مارس 2026، يعلن أن المنتخب الوطني السنغالي خسر نهائي كأس الأمم الإفريقية (2025 في المغرب) بالانسحاب، ويمنح الفوز للمنتخب المغربي بنتيجة 3-0".

وكان الاتحاد السنغالي لكرة القدم أعلن، الثلاثاء، رسميا بدء إجراءات التقاضي واللجوء إلى المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي "كاس".

وأكد موسى مباي، المسؤول في الاتحاد السنغالي، أن هذه الخطوة القانونية ستبدأ الثلاثاء، مشددا على أن الاتحاد سيتعامل مع القضية بهدوء ووضوح بعيدا عن العاطفة لضمان خدمة مصالح الكرة السنغالية واستعادة اللقب.

ودعا مباي الجماهير والوسط الرياضي إلى عدم الانسياق وراء الأخبار غير الدقيقة وانتظار البيانات الرسمية الصادرة عن الاتحاد السنغالي لكرة القدم، موضحا أن المؤسسة الرياضية لن تتخذ أي قرارات انفعالية بل ستتحرك وفق مسار قانوني مدروس.

وكلف الاتحاد السنغالي محاميا متخصصا وخبيرا في القضايا الرياضية الدولية لتولي ملف الاستئناف أمام محكمة "كاس".

وقررت لجنة الاستئناف بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) سحب اللقب منمنتخب السنغال يوم الثلاثاء الماضي، باعتباره منسحبا من النهائي الذي جرى يوم 18 يناير ضد المغرب، بعد ترك الملعب دون إذن الحكم وبالتالي اعتبار المنتخب المغربي فائزا بنتيجة 3 - صفر.