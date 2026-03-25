رسّخ النجم المصري مكانته كواحد من أفضل لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز عبر التاريخ، حيث لعب دورا محوريا في فوز ليفربول بلقبي الدوري في موسمي 2020 و2025.

إليكم بعضا من أبرز إحصائيات محمد صلاح والرقم القياسي الذي لا يزال بإمكانه تحطيمه.

المركز الرابع في قائمة أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز

ثلاثة لاعبين فقط سجلوا أهدافا أكثر من صلاح في الدوري الإنجليزي الممتاز (191 هدفًا): وهم آلان شيرر (260 هدفا)، هاري كين (213 هدفا)، وواين روني (208 أهداف).

أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز مع ليفربول

من بين 191 هدفا سجلها صلاح في الدوري الإنجليزي الممتاز، 189 هدفا بقميص ليفربول.

أصبح الهداف التاريخي لنادي ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز بطريقة لا تُنسى، حيث سجل هدفين في فوز 7-0 على مانشستر يونايتد في ملعب أنفيلد في مارس 2023 ليتجاوز رقم روبي فاولر القياسي (128).

صلاح هو واحد من أربعة لاعبين فقط في ليفربول سجلوا 100 هدف أو أكثر في البطولة، إلى جانب فاولر، وستيفن جيرارد (120 هدفا)، ومايكل أوين (118 هدفا).

الهداف الأفريقي التاريخي في الدوري الإنجليزي الممتاز

يُعدّ صلاح الهداف الأفريقي والهداف غير الإنجليزي التاريخي في تاريخ البطولة.

يأتي زميله السابق في ليفربول، ساديو ماني، في المرتبة الثانية كأكثر اللاعبين الأفارقة تسجيلا للأهداف برصيد 111 هدفا، يليه ديدييه دروغبا برصيد 104 أهداف.

الأكثر صناعة للأهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز مع ليفربول (مناصفة)

هذا هو الرقم القياسي الذي قد يحطمه صلاح قبل رحيله بنهاية الموسم.

فقد ساهمت تمريرته الحاسمة لفيرجيل فان دايك في فوز ليفربول 1-0 على سندرلاند في معادلة رقم القائد السابق ستيفن جيرارد برصيد 92 تمريرة حاسمة في الدوري الإنجليزي الممتاز مع النادي.

وإذا تمكن صلاح من صناعة هدف آخر في أي من مباريات ليفربول السبع المتبقية في الدوري هذا الموسم، فسيتفوق عليه تماما.

السابع في صناعة الأهداف في البريميرليغ

يملك صلاح 93 تمريرة حاسمة في الدوري الإنجليزي الممتاز، علما بأنه سجّل تمريرة حاسمة واحدة مع ناديه السابق تشيلسي في موسم 2013/14.

وبهذا الرصيد، يحتل المركز السابع مناصفة مع لاعب خط وسط مانشستر سيتي السابق ديفيد سيلفا.

الأكثر فوزا بجائزة الحذاء الذهبي في الدوري الإنجليزي الممتاز (مناصفة مع تيري هنري)

فاز صلاح بجائزة الحذاء الذهبي في الدوري الإنجليزي الممتاز أربع مرات.

وقد فاز بها في المواسم التالية: 2017/18 (بـ32 هدفا)، 2018/19 (22 هدفا)، 2021/22 (23 هدفا)، و2024/25 (29 هدفا).

الأكثر مساهمة في الأهداف مع ناد في الدوري الإنجليزي الممتاز

بفضل تمريرته الحاسمة لهوغو إيكيتيكي خلال فوز ليفربول على برايتون وهوف ألبيون 2-0 في ديسمبر، وصل عدد مساهماته المباشرة في الأهداف مع ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز إلى 277.

هذا هو الرقم الأعلى لأي لاعب في تاريخ البطولة، متجاوزا بذلك روني الذي ساهم بـ276 هدفا مع مانشستر يونايتد.

يبلغ رصيده الآن 281 مساهمة مباشرة في أهداف ليفربول.

وتشمل المساهمة مجموع الأهداف المسجلة والتمريرات الحاسمة في الدوري.

أكثر المساهمات التهديفية في موسم واحد من الدوري الإنجليزي الممتاز (38 مباراة)

سجل صلاح 47 مساهمة تهديفية (29 هدفا، 18 تمريرة حاسمة) في موسم 2024/25.

سابقا، كان الرقم القياسي في موسم واحد من 38 مباراة هو 44 مساهمة، تقاسمه هنري (2002/03) وإيرلينغ هالاند (2022/23).

أكثر المساهمات التهديفية في الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب واحد

ساهم صلاح بشكل مباشر في 152 هدفا في الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب أنفيلد (107 أهداف، 45 تمريرة حاسمة).

وهذا يفوق ما حققه روني (151 هدفا على ملعب أولد ترافورد) وهنري (151 هدفا على ملعب هايبري).

أول لاعب يفوز بجوائز أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، والحذاء الذهبي، وصانع الألعاب الذهبي

يُعد صلاح أول لاعب، والوحيد حتى الآن، الذي يفوز بجوائز أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، والحذاء الذهبي، وصانع الألعاب الذهبي، بل وتمكن من الفوز بالجوائز الثلاث جميعها في موسم 2024/25.

ثالث أكثر اللاعبين مساهمة في أهداف الدوري الإنجليزي الممتاز

لم يتفوق على صلاح في المساهمة في أهداف الدوري الإنجليزي الممتاز، سواء الأهداف أو التمريرات الحاسمة، سوى شيرر (324) وروني (311).

بلغت مساهمات صلاح في الأهداف 281 إجمالا، منها 278 مع ليفربول وثلاث مع تشيلسي.

ثالث أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف مع ليفربول (في جميع المسابقات)

ارتقى صلاح إلى المركز الثالث في قائمة هدافي ليفربول عبر التاريخ في مارس 2025، عندما سجل هدفين في فوز ليفربول على ساوثهامبتون بنتيجة 3-1.

سجل اللاعب المصري 255 هدفا مع النادي. ولا يتفوق عليه في عدد الأهداف مع ليفربول سوى إيان راش (346 هدفا) وروجر هانت (285 هدفا).

أسرع هاتريك في دوري أبطال أوروبا

سجل صلاح أسرع هاتريك في تاريخ دوري أبطال أوروبا في غضون ست دقائق و12 ثانية، وذلك في فوز ليفربول على رينجرز بنتيجة 7-1 في أكتوبر 2022.

أكثر اللاعبين مشاركة في البطولات الأوروبية مع ليفربول

في مباراة الذهاب من دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا ضد غلطة سراي، حطم صلاح الرقم القياسي لأكثر اللاعبين مشاركة في مباريات دوري أبطال أوروبا مع الريدز.

شارك صلاح في مباراته رقم 81 مع النادي، متجاوزا بذلك رصيد المدافع السابق جيمي كاراغر البالغ 80 مباراة.

ويملك صلاح الآن 82 مباراة بعد مشاركته في مباراة الإياب ضد الفريق التركي.

أول لاعب أفريقي يسجل 50 هدفا في دوري أبطال أوروبا

أصبح المصري أول لاعب أفريقي يصل إلى 50 هدفا في دوري أبطال أوروبا، محققا هذا الإنجاز في مباراته رقم 97 في البطولة خلال فوز ليفربول 4-0 على غلطة سراي.

أكثر اللاعبين حصولا على جائزة أفضل لاعب في العام من رابطة اللاعبين المحترفين

حصد صلاح جائزة أفضل لاعب في العام من رابطة اللاعبين المحترفين للمرة الثالثة، محطما بذلك رقما قياسيا، وذلك بعد نجاحاته في موسمي 2017/18 و2021/22.