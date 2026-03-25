وكان النادي الإنجليزي قد أعلن أن صلاح سيغادر صفوفه بنهاية موسم 2025-2026، في خطوة أثارت موجة واسعة من التكهنات بشأن مستقبله، خاصة مع اقتراب عقده من نهايته.

وترددت أنباء عن احتمالية انتقال اللاعب البالغ من العمر 33 عاما إلى الدوري السعودي، أو خوض تجربة في الولايات المتحدة، إضافة إلى اهتمام أندية أوروبية كبرى مثل روما وريال مدريد وبرشلونة.

تعليق رامي عباس

لكن عباس نفى حسم أي قرار، وكتب عبر حسابه على منصة إكس: "لا نعلم أين سيلعب محمد في الموسم المقبل، وهذا يعني أن لا أحد يعلم".

وحذر عباس بطريقة اعتبرها البعض "بذيئة" أو "فجة": "احذروا من الباحثين عن الشهرة الذين يسعون وراء النقرات"، في إشارة إلى المواقع التي تنشر أخبارا كاذبة، بحثا عن انتشار أخبارها.

واعتبر البعض أن تعليق عباس غير دقيق، فمن غير المعقول أن يعلن صلاح رحيله دون الاتفاق مع ناد آخر، خاصة وأن عقده يمتد إلى 2027.

وتربط عباس علاقة متوترة مع الإعلام والجماهير، ولطالما استخدم لغة هجومية في التعامل الإعلام وحتى مع إدارة الفريق، مستخدما صفحاته على وسائل التواصل الاجتماعي.

وبحسب بيان ليفربول، فإن صلاح توصل إلى اتفاق مع النادي يتيح له الرحيل بنهاية الموسم، وسط تقارير تشير إلى أنه سيغادر في صفقة انتقال حر، رغم توقيعه في أبريل الماضي على تمديد عقد لمدة عامين كان يفترض أن يبقيه في "أنفيلد" حتى صيف 2027.

ومن المقرر أن يكون 30 يونيو 2026 الموعد الرسمي لرحيل اللاعب عن الفريق.