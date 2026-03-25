ونشر صلاح تصريحا مؤثرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قال فيه إن ليفربول "ليس مجرد ناد، إنه شغف وتاريخ وروح"، مؤكدا أنه سيبقى دائما بمثابة بيته.

كانت ردود فعل لاعبي ليفربول وقدامى اللاعبين سريعة ومفعمة بالحب

ونقل موقع "تريبونا" أبرز ما كتبه نجوم ليفربول السابقون والحاليون على مواقع التواصل الاجتماعي في وداع صلاح، حيث قال هارفي إيليوت لاعب الفريق المُعار إلى أستون فيلا: "أسطورة"، في وصف النجم المصري.

أما أندرو روبرتسون المدافع الأيسر الحالي للفريق، فكتب "الأعظم"، بينما نشر لاعب خط الوسط الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر علامة التصفيق في إشارة إلى تحيته للنجم المصري.

واكتفى ستيفن جيرارد نجم ليفربول السابق، بنشر رمز القلب، في إشارة إلى حبه لصلاح، بينما نشر قائد ليفربول السابق ولاعب برينتفورد الحالي جوردان هيندرسون رمزا مماثلا عبر "إنستغرام" مرفقا إياه برمز التاج في إشارة إلى لقب "الملك" الذي كان يميز محمد صلاح في مسيرته مع الفريق.

بدوره كتب الفرنسي إبراهيما كوناتي مدافع ليفربول عبر حسابه "الملك"، مع رموز وجه يبكي، في إشارة لتأثره بالرحيل المنتظر للنجم المصري.

وتفاعل نجوم آخرون بطريقة مماثلة مثل روبي فاولر الهداف السابق للنادي الإنجليزي، وكذلك كيرتس جونز لاعب خط الوسط الحالي، وأيضا الهولندي جون أختربرخ حارس مرمى الفريق السابق.