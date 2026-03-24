وقال صلاح، في بيان نشره عبر حسابه على منصة "إكس"، إن "الوقت قد حان"، مؤكدا أن هذه الرسالة تمثل "الجزء الأول من الوداع"، مضيفا أنه لم يتخيل مدى ارتباطه بالنادي والمدينة والجماهير.

وأضاف: "ليفربول ليس مجرد ناد لكرة القدم، بل هو شغف وتاريخ وروح لا يمكن وصفها بالكلمات"، مشيرا إلى أنه عاش مع الفريق أبرز لحظات مسيرته، وحقق أهم البطولات.

ووجه محمد صلاح الشكر لكل من دعمه خلال فترته في النادي، قائلا إن جماهير ليفربول وقفت إلى جانبه في أفضل وأسوأ لحظاته، مؤكدا أنه "لن ينسى ذلك أبدا".

واختتم رسالته بالقول: "الرحيل ليس سهلا، سأبقى دائما واحدا منكم، وسيبقى هذا النادي بيتي لي ولعائلتي (...) لن أسير وحدي أبدا".