وذكرت الصحيفة أن ديالو، يجد نفسه في موقف دقيق يتطلب "المناورة" المستمرة بين التصريحات العلنية والترتيبات غير الرسمية المتعلقة بمستقبل أسطورة كرة القدم زين الدين زيدان مع الديوك.

وكشفت عن توصل زيدان إلى اتفاق مبدئي مع الاتحاد الفرنسي لتولي تدريب منتخب فرنسا خلال المرحلة المقبلة.

وبحسب "ليكيب"، فإن ديالو، الذي يعد المسؤول الأول والمباشر عن هذا الملف، يحاول الموازنة بين الحفاظ على استقرار المدرب الحالي ديشان وبين الوعد الضمني بقدوم زيدان، مشيرة إلى أن هذا الملف لم يعد يشكل "قضية سرية" في أروقة الاتحاد خلال الآونة الأخيرة.

ويبرز زيدان كخيار مثالي لتولي المهمة، مستندا إلى سجل حافل بالإنجازات كلاعب دولي سابق، ومسيرة تدريبية استثنائية مع ريال مدريد قاده خلالها لتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا في ثلاث نسخ متتالية، وهو إنجاز غير مسبوق في الحقبة الحديثة للمسابقة.