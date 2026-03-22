وتقدم أتلتيكو بهدف مهاجمه النيجيري ديمولا لوكمان في الدقيقة 33، لينتهي الشوط الأول لصالح الضيوف.

وفي الشوط الثاني، قلب الريال الطاولة بهدفي فينيسيوس جونيور وفيدريكو فالفيردي في الدقيقتين 52 و55، قبل أن يتعادل أتلتيكو بهدف من تسديدة مذهلة لناهويل مولينا في الدقيقة 66.

لكن فينيسيوس سجل الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 72، بعد مجهود فردي وتسديدة متقنة.

وحافظ الفريق الملكي على تفوقه رغم النقص العددي في صفوفه، بعد طرد فالفيردي قائد الفريق ببطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 77.

وضرب ريال مدريد بهذا الفوز أكثر من عصفور بحجر واحد، حيث حقق فوزه الثالث تواليا ليرفع رصيده إلى 69 نقطة في المركز الثاني، ويقلص الفارق مجددا إلى 4 نقاط مع حامل اللقب برشلونة، الذي يتصدر جدول الترتيب.

كما رد ريال مدريد اعتباره من الخسارة 2-5 في ديربي الدور الأول تحت قيادة مدربه السابق تشابي ألونسو.

في المقابل، كسرت الخسارة سلسلة من 4 انتصارات متتالية لأتلتيكو مدريد، الذي تجمد رصيده عند 57 نقطة في المركز الرابع، ليبتعد خطوة كبيرة عن سباق المنافسة على لقب الدوري هذا الموسم.