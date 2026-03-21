ودع بيراميدز المصري حامل لقب دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم منافسات البطولة، السبت، بخسارته 2-1 أمام ضيفه الجيش الملكي إيابا ليخسر 3-2 في مجموع مباراتي دور الثمانية.
وافتتح رضا سليم التسجيل للجيش الملكي في الدقيقة التاسعة بعد تمريرة من زميله يوسفل الفحلي.
وأضاف محمد حريمات الهدف الثاني في الدقيقة 54 قبل أن يقلص فيستون مايلي الفارق لبيراميدز في الدقيقة 62 بضربة رأس.
وكان الفريقان قد تعادلا في مباراة الذهاب الأسبوع الماضي في الرباط بنتيجة 1 / 1، ليتأهل الفريق المغربي بنتيجة إجمالية 3 / 2.
وسيتقابل الجيش الملكي مع المتأهل من مباراة الهلال السوداني ونهضة بركان المغربي، بعدما تعادلا في مباراة الذهاب بنتيجة 1 / 1، على ملعب الأخير.