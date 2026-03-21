وافتتح رضا سليم ‌التسجيل للجيش ‌الملكي ⁠في الدقيقة التاسعة بعد تمريرة من زميله يوسفل الفحلي.

وأضاف ⁠محمد ‌حريمات الهدف الثاني ⁠في الدقيقة 54 قبل ⁠أن يقلص فيستون مايلي ​الفارق ⁠لبيراميدز ​في الدقيقة 62 بضربة رأس.

وكان الفريقان قد تعادلا في مباراة الذهاب الأسبوع الماضي في الرباط بنتيجة 1 / 1، ليتأهل الفريق المغربي بنتيجة إجمالية 3 / 2.

وسيتقابل الجيش الملكي مع المتأهل من مباراة الهلال السوداني ونهضة بركان المغربي، بعدما تعادلا في مباراة الذهاب بنتيجة 1 / 1، على ملعب الأخير.