هذا الاختيار وقع على منتخب موريتانيا، في مواجهة تاريخية، هي الأولى للمرابطين أمام أبطال العالم.

وأعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، يوم الجمعة، أن المنتخب سيخوض مباراتين وديتين هذا الشهر ضد موريتانيا وزامبيا، استعدادا للمنافسات العالمية.

وكان من المقرر أن تواجه الأرجنتين منتخب إسبانيا، بطلة أوروبا، في مباراة "فايناليسيما" في قطر يوم 27 مارس، لكن المباراة ألغيت بسبب الصراع في الشرق الأوسط، ليتم استبدالها بالمواجهة مع موريتانيا في نفس التاريخ.

وأوضح الاتحاد الأرجنتيني في بيان رسمي: "المنتخب الوطني سيخوض مباراة ودية أمام موريتانيا ضمن وداعه للجماهير قبل السفر للدفاع عن لقب كأس العالم". وأضاف البيان أن الفريق بقيادة المدرب لويس سكالوني سيواجه زامبيا يوم 31 مارس، على ملعب "لا بومبونيرا" التابع لفريق بوكا جونيورز.

وتعد هذه المباراة الثالثة تواليا للأرجنتين أمام فرق أفريقية، بعد فوزها 2-0 على أنغولا في نوفمبر الماضي.

وكان من المقرر أن تلعب الأرجنتين وديا أمام غواتيمالا في 31 مارس، لكن المباراة ألغيت بعد عدم الحصول على موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، إذ كانت غواتيمالا ستواجه الجزائر في إيطاليا.

وستلعب الأرجنتين ضمن المجموعة العاشرة في كأس العالم مع الجزائر والنمسا والأردن، في النهائيات المقررة بين 11 يونيو و19 يوليو في أميركا الشمالية.