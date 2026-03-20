وقال المنظم مادس وينذر، الرئيس التنفيذي لشركة تنظيم الفعاليات "برو هاندبال يو إس أيه": "نظرا للمناخ السياسي غير المتوقع حاليا بين الولايات المتحدة وأوروبا، قررنا استضافة الحدث الأول في أوروبا".

وأضاف: "قيّمنا الوضع وعلينا الاعتراف بأنه، بالنظر إلى الظروف الحالية، فإن خطر مواجهة تحديات غير متوقعة، قد تؤثر سلبا على المشروع".

وكان من المقرر أن تقام البطولة التي تم استحداثها للترويج لرياضة كرة اليد في لاس فيغاس، بين الأول والتاسع من أغسطس المقبل.

وسوف يتم الإعلان عن البلد المضيف والموعد في وقت لاحق.

وتقام نسختا 2027 و2028 في الولايات المتحدة أيضا.

يذكر أن الفرق المشاركة في البطولة للرجال هي نانت من فرنسا، وألبورغ هاندبولد من الدنمارك، وفوشسه برلين من ألمانيا، وبيك سيجيد من المجر.

أما فرق السيدات، فهي هوني بي إيشيكاوا من اليابان، وأودنسي هاندبولد من الدنمارك، وبريست بريتاني من فرنسا، وجيوري إتو من المجر.