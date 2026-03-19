وقال رئيس فيفا، جياني إنفانتينو، إن جدول البطولة سيبقى كما هو، مؤكدا الالتزام بإقامتها في موعدها المحدد، مشددا على أن كرة القدم يمكن أن تلعب دورا في تعزيز السلام، دون التطرق مباشرة إلى إيران.

وكانت طهران قد طلبت نقل مبارياتها بسبب صعوبة حضور منتخبها إلى الولايات المتحدة في ظل الضربات العسكرية المتواصلة منذ أواخر فبراير الماضي. ومن المقرر أن يخوض المنتخب مباراتين في لوس أنجلوس وأخرى في سياتل.

وفي سياق متصل، قرر الفيفا عدم اتخاذ أي إجراء بشأن الشكاوى المقدمة من الاتحاد الفلسطيني ضد نظيره الإسرائيلي، معتبراً أن الوضع القانوني للضفة الغربية لا يزال "معقدا وغير محسوم" وفق القانون الدولي.

وأكد إنفانتينو أن الفيفا لا يمكنه حل النزاعات الجيوسياسية، في إشارة إلى تعقيدات الملف.