والثلاثاء قررت هيئة الاستئناف التابعة للكاف منح الفوز في المباراة النهائية للمنتخب المغربي، مستضيف البطولة، بعد أن غادر منتخب السنغال أرض الملعب احتجاجا على ركلة جزاء.

وعاد السنغاليون لاحقا وأكملوا المباراة وفازوا في الوقت الإضافي، إلا أن هذا الانتصار تم إلغاؤه رسميا.

وردت السنغال بغضب شديد، قائلة إنها ستستأنف أمام المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي، حتى أن حكومة دكار تدخلت واتهمت الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بالفساد.

وأصدر موتسيبي بيانا عبر مقطع فيديو مساء الأربعاء، لينكر ارتكاب أي أعمال خاطئة من جانب الكاف، مشيرا إلى أنه تم إدراج كبار القضاة والمحامين من إفريقيا في لجنة الاستئناف.

وقال: "لن يتم معاملة أي بلد في إفريقيا بطريقة تفضيلية أو تحصل على مزايا أو أفضلية أكثر من أي دولة أخرى في القارة".

وقال عن مخطط السنغال لتقديم استئناف للمحكمة الدولية للتحكيم الرياضي: "سنلتزم ونحترم القرار الذي يتخذ على أعلى مستوى".

ودان موتسيبي بشدة تصرفات المنتخب السنغالي في النهائي، وقال إنه أعاد تأكيد الصور النمطية السلبية عن كرة القدم الإفريقية، التي كان الاتحاد يعمل جاهدا على القضاء عليها.

وأكد: "هذا يقلل من قيمة الجهود الكبيرة التي بذلها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم على مدار سنوات طويلة لضمان النزاهة، واحترام القواعد، والأخلاقيات، والحوكمة".