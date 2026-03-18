ودعت حكومة السنغال إلى إجراء تحقيق دولي في شبهات الفساد في "الكاف" عقب قرار إلغاء فوز منتخبها الوطني بكأس الأمم الأفريقية 2025، وذلك بعد مرور نحو شهرين على انتهاء منافسات النسخة الـ35 من بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، التي استضافتها المغرب في الفترة من 21 ديسمبر 2025، حتى 18 يناير 2026.

وقالت ماري روز خادي فاتّو فاي، المتحدثة باسم الحكومة السنغالية: "ترفض السنغال بشكل قاطع هذه المحاولة غير المبررة لانتزاع لقبها"، وذلك بعد شهرين من النهائي الفوضوي الذي فاز فيه "أسود التيرانغا" 1-0 بعد التمديد.

وأضاف البيان أن البلاد "تطالب بفتح تحقيق دولي مستقل بسبب شبهات فساد داخل الهيئات الإدارية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)".

كما كشف البيان أن "السنغال ستلجأ إلى جميع طرق الاستئناف المناسبة، بما في ذلك أمام الهيئات القضائية الدولية المختصة، لضمان تحقيق العدالة وإعادة الاولوية للنتيجة الرياضية".

التجريد من اللقب

وفي مفاجأة من العيار الثقيل، قضت لجنة الاستئناف التابعة للكاف، في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء، بخسارة منتخب السنغال صفر/3 اعتباريا أمام منتخب المغرب، في المباراة النهائية لأمم أفريقيا 2025، وتجريد منتخب "أسود التيرانغا" من لقبه الذي توج به عقب فوزه باللقاء 1/صفر في الوقت الإضافي بالعاصمة المغربية الرباط.

ورفعت السنغال راية التحدي أمام قرار لجنة الاستئناف وقررت عدم التخلي عن لقبها في كأس الأمم الأفريقية دون خوض معركة قانونية.

وأعلن الاتحاد السنغالي لكرة القدم أنه سيستأنف ضد القرار "غير العادل وغير المسبوق وغير المقبول" الذي جرد المنتخب من فوزه في المباراة النهائية التي شهدت أحداثا فوضوية أمام منتخب المغرب.

وشدد الاتحاد السنغالي لكرة القدم أن القرار "يسيء إلى سمعة كرة القدم الأفريقية"، موضحا أنه سيستأنف القرار "في أقرب وقت ممكن" أمام محكمة التحكيم الرياضي (كاس) بمدينة لوزان السويسرية، وهي عملية تستغرق عادة عاما كاملا لإصدار حكم نهائي في القضية.

وأضاف اتحاد الكرة السنغالي في بيان له: "يؤكد الاتحاد التزامه الراسخ بقيم النزاهة والعدالة الرياضية، وسيبقي الجمهور على اطلاع دائم ب خر المستجدات في هذه القضية".

تجريد السنغال من كأس إفريقيا: نص المادتين 82 و84

وأشار الكاف في قراره إلى المادتين 82 و84 من لوائح كأس أمم أفريقيا.

اعتمد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في تجريده المنتخب السنغالي من لقب كأس إمم إفريقيا 2025 لصالح المغرب المضيف على المادتين و82 و84 من لوائح كأس أمم إفريقيا.

في ما يلي نص المادتين:

المادة 82

إذا انسحب فريق ما من المسابقة لأي سبب كان، أو لم يحضر لخوض مباراة، أو رفض اللعب، أو غادر الملعب قبل النهاية القانونية للمباراة من دون الحصول على إذن من الحكم، يُعتبر خاسرا ويُقصى نهائيا من المسابقة الحالية. وينطبق الحكم نفسه على الفرق التي سبق أن تم استبعادها بقرار من الاتحاد الإفريقي.

المادة 84

الفريق الذي يخالف أحكام المادتين 82 و83 يُستبعد نهائيا من المسابقة. ويُعتبر خاسرا بنتيجة 0-3، ما لم يكن الخصم قد سجّل نتيجة أفضل في اللحظة التي توقفت فيها المباراة، وفي هذه الحالة تُعتمَد تلك النتيجة. ويجوز للجنة التنظيمية اتخاذ تدابير إضافية.