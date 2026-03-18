وقال سو في تصريحات لصحيفة "لو سولاي" السنغالية: "الكاف فاسد، وردود الفعل العالمية عقب هذا القرار تؤكد وجود حالة من الاستياء الشامل".

وأضاف: "رئيس الاتحاد السنغالي يتباحث مع كافة الأطراف المعنية، والمعركة لم تنتهِ بعد. أود أن أطمئن جميع السنغاليين: السنغال تملك الحق والنصر حليفها، والكأس لن تغادر البلاد".

وأعرب سو عن استيائه الشديد وعزمه على الدفاع عما يعتبره فوزا للسنغال تم تحقيقه على أرض الملعب.

والثلاثاء، أعلن الاتحاد السنغالي لكرة القدم، أول تحرك رسمي ضد الكاف، بعد قراره المثير للجدل بشأن نهائي كأس أمم أفريقيا 2025، وسحب اللقب منها.

وأصدر الاتحاد بيانا عبر فيه عن رفضه لقرار لجنة الاستئناف، الذي ألغى الحكم السابق واعتبر منتخب السنغال خاسرا بنتيجة 3-0 أمام المغرب، مانحا اللقب للمنتخب المغربي، بدعوى وجود خروقات إجرائية تتعلق بحق الاستماع.

ووصف الاتحاد السنغالي القرار بأنه "غير عادل وغير مسبوق"، مؤكدا أنه يضر بسمعة الكرة الإفريقية، ويعكس تجاوزا واضحا للإجراءات القانونية والرياضية.

ويعد القرار نهائيا داخل الكاف، لكنه يظل قابلا للطعن أمام محكمة التحكيم الرياضي، وفق الإطار القانوني للنزاعات الرياضية الدولية.