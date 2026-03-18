وأصدر الاتحاد بيانا عبر فيه عن رفضه لقرار لجنة الاستئناف، الذي ألغى الحكم السابق واعتبر منتخب السنغال خاسرا بنتيجة 3-0 أمام المغرب، مانحا اللقب للمنخب المغربي، بدعوى وجود خروقات إجرائية تتعلق بحق الاستماع.

ووصف الاتحاد السنغالي القرار بأنه "غير عادل وغير مسبوق"، مؤكدا أنه يضر بسمعة الكرة الأفريقية، ويعكس تجاوزا واضحا للإجراءات القانونية والرياضية.

وأضاف البيان أن الاتحاد سيدافع عن حقوقه ومصالح كرة القدم السنغالية، وسيبدأ الاتحاد إجراء استئناف أمام محكمة التحكيم الرياضي (CAS) في لوزان في أقرب وقت ممكن.

ويعد القرار نهائيا داخل الكاف، لكنه يظل قابلا للطعن أمام محكمة التحكيم الرياضي، وفق الإطار القانوني للنزاعات الرياضية الدولية.

يشار إلى أنه في حال اللجوء إلى المحكمة، ستنظر في مدى سلامة تطبيق اللوائح والإجراءات وتناسب العقوبات، دون إعادة تقييم الجوانب الفنية للمباراة، حيث يقتصر دورها على الفصل في الإطار القانوني.

وتتراوح السيناريوهات المحتملة بين تثبيت القرار أو تعديله أو إلغائه، بينما تبقى إعادة المباراة احتمالا نادرا يرتبط بوجود خلل إجرائي جسيم.