وقال نيمار، في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا": "سأتحدث لأنني لا أستطيع السكوت، بالتأكيد أنا حزين لعدم استدعائي، لكن تركيزي حاليا على العمل بجدية يوميا في كل تدريب أو مباراة".

وأضاف: "سنحقق أهدافنا"، في إشارة إلى رغبته في العودة إلى صفوف المنتخب خلال الفترة المقبلة.

ويغيب الهداف التاريخي للبرازيل عن المنتخب منذ أكتوبر 2023، بعد تعرضه لإصابة خلال مواجهة أوروغواي في تصفيات كأس العالم، قبل أن يبتعد لفترة طويلة بسبب الإصابات والمشاكل العضلية.

من جهته، قال أنشيلوتي إن استبعاد نيمار يعود لعدم جاهزيته البدنية، مؤكدا أن المنتخب بحاجة إلى لاعبين في أفضل حالاتهم، مضيفا: "القائمة النهائية لكأس العالم قصة أخرى، وعليه أن يواصل العمل ليكون في أفضل مستوى ممكن".