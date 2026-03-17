أعلن مجلس الاستئناف في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف) اعتماد فوز المغرب بنتيجة 3-0، بعد اعتبار منتخب السنغال منسحبا من نهائي كأس أمم أفريقيا 2025 في المغرب، وفقاً للمادة 84 من لوائح البطولة.
وأوضح المجلس أن استئناف الاتحاد المغربي لكرة القدم تم قبوله، مع إلغاء قرار لجنة الانضباط السابقة، واعتبار أن سلوك المنتخب السنغالي يشكل مخالفة للوائح، ما ترتب عليه احتساب نتيجة المباراة لصالح المغرب.
كما أكد القرار أن الاتحاد السنغالي خالف المادة 82 من اللوائح، ليتم تطبيق عقوبة الخسارة الاعتبارية.
وفي قرارات موازية، قرر مجلس الاستئناف:
- إيقاف اللاعب المغربي إسماعيل الصيباري مباراتين، واحدة منهما مع إيقاف التنفيذ، مع إلغاء الغرامة المالية المفروضة عليه.
- تخفيض غرامة الاتحاد المغربي في واقعة "حاملي الكرات" إلى 50 ألف دولار.
- تثبيت غرامة 100 ألف دولار بشأن واقعة التدخل في منطقة مراجعة تقنية الفيديو (VAR).
- تخفيض غرامة واقعة "الليزر" إلى 10 آلاف دولار.
- وأكد المجلس رفض باقي الطعون المقدمة في القضية.