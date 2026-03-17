وفقا لما ذكرته صحيفة "غازيتا" الإيطالية، الثلاثاء، تعرض منزل العيناوي ليلة أمس، لعملية سطو مسلح تخللها احتجاز رهائن داخل المنزل الواقع في منطقة "كاستيل فوزانو" التي يقطنها عدد من لاعبي فريق روما، والتي كانت مسرحا لعدة عمليات سرقة خلال السنوات الماضية.

وبدأت عمليات السطو حوالي الساعة الثالثة صباحا، واقتحمت العصابة المكونة من 6 رجال مقنعين يرتدون ملابس سوداء ومدججين بمسدسات، بعد خلعهم لحجز نافذة غرفة المعيشة.

وكان العيناوي أول من استيقظ، وأجبر على الركوع، وبعد ذلك قام اللصوص بحبس اللاعب ووالدته وشقيقه وخطيبته في غرفة واحدة، ومن ثم سرقوا مجوهرات تقدر قيمتها بحوالي 10 آلاف يورو وساعة رولكس وحقائب فاخرة.

وحضرت الشرطة إلى عين المكان وفتحت تحقيقا في الواقعة لكشف ملابساتها.

وقالت والدة اللاعب لوسائل الإعلام: "وضعوا سكينا على رقبتي وأخذوا كل شيء وغدروا قائلين لنا إن نصمت".

ذكرت صحيفة أن العيناوي أبلغ النادي فورا، مشيرة إلى أنه ما زال متأثرا وخائفا نظرا لأن المهاجمين كانوا مسلحين وهددوا أسرته، مضيفا أنه سيغيب الثلاثاء عن تدريبات روما استعدادا لمواجهة بولونيا الخميس.