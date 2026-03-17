وكان مهدي تاج، رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم، قد صرّح بأن اتحاده يجري مفاوضات مع "فيفا" لنقل مباريات المنتخب بعيداً عن الولايات المتحدة، في ظل الغارات الجوية الأميركية والإسرائيلية على بلاده.

وفي المقابل، قال متحدث باسم "فيفا"، اليوم الثلاثاء، إن الاتحاد الدولي على تواصل مستمر مع جميع الاتحادات المشاركة، بما في ذلك الاتحاد الإيراني، لمناقشة ترتيبات كأس العالم 2026، مضيفاً أن "فيفا يتطلع إلى مشاركة جميع المنتخبات وفق جدول المباريات المُعلن في 6 ديسمبر 2025".

وإذا تمسّك "فيفا" بهذا الموقف، فقد تجد إيران نفسها مضطرة للانسحاب من البطولة، التي ستُقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

ومن المقرر أن تخوض إيران مبارياتها الثلاث في دور المجموعات داخل الولايات المتحدة، حيث تستهل مشوارها بمواجهة نيوزيلندا في لوس أنجلوس يوم 15 يونيو، قبل أن تلتقي بلجيكا ومصر يومي 21 و27 من الشهر ذاته، ضمن منافسات المجموعة السابعة.

وفي حال حصول إيران والولايات المتحدة على المركز الثاني في مجموعتيهما، فمن المحتمل أن يلتقيا في دور الـ32 من البطولة.

وأشار تاج إلى أن أحد الحلول المطروحة يتمثل في نقل مباريات المنتخب الإيراني إلى المكسيك، إحدى الدول المستضيفة، موضحاً في بيان نشر عبر حساب السفارة الإيرانية في المكسيك على منصة "إكس": "عندما قال ترامب صراحة إنه لا يستطيع ضمان أمن منتخب إيران، فلن نسافر بالتأكيد إلى الولايات المتحدة".

وأضاف: "نحن حالياً نتفاوض مع الاتحاد الدولي لكرة القدم لإقامة مباريات إيران في كأس العالم بالمكسيك".

من جانبه، أعرب أندرو براجنيل، الرئيس التنفيذي لاتحاد كرة القدم النيوزيلندي، عن شكوكه في إقدام "فيفا" على نقل مباريات إيران.

كما أكد دارين بازيلي، مدرب منتخب نيوزيلندا، أن فريقه يواصل الاستعداد لمواجهة إيران وفق البرنامج المعلن، قائلاً: "سنواصل التحضير على هذا الأساس إلى أن نتلقى توجيهات مغايرة"، مشدداً على أن أي تغييرات محتملة ستُدار من قبل الجهات المختصة.