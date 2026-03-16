وحصل على الفوز في الانتخابات التي أُقيمت مساء الأحد بنسبة 68.47 بالمئة من إجمالي الأصوات، فيما حصل فيكتور فونت على 29.52 بالمئة من إجمالي الأصوات.

وشارك نحو 42.34 بالمئة من الأعضاء الذين يملكون حق التصويت في الانتخابات هذا الأحد، أي نحو 48,480 عضوا.

وعند إعلان انتصاره في الانتخابات، احتفل لابورتا بين مناصريه، وقال في أول تصريح له: "هذه نتيجة ساحقة وتمنحنا قوة كبيرة. تجعلنا لا نقهر. لن يوقفنا أحد. تنتظرنا سنوات مثيرة. ستكون أفضل سنوات حياتنا"، وفق ما نقله موقع برشلونة الرسمي.

وأضاف: "هذا ناد رائع، حيث يختار الأعضاء رئيسهم ومجلس إدارته. إنه ناد فريد في العالم، استثنائي بحق".

وتابع قائلا: "أود أن أوجه شكرا خاصا للأعضاء الذين خرجوا للتصويت. لقد كان احتفالا بالديمقراطية وروح المواطنة. كما أود أن أشيد بالعمل الممتاز الذي قام به مسؤولونا وموظفونا في تنظيم يوم الانتخابات".

وبانتصاره الساحق، سيعود لابورتا لرئاسة النادي للمرة الرابعة بعد فترتين سابقتين من عام 2003 إلى عام 2010 ومن وفترة من مارس 2021 إلى مارس 2026.