وأوضح الأمين العام للاتحاد الآسيوي لكرة القدم ويندسور جون، في مؤتمر صحفي في العاصمة الماليزية كوالالمبور حيث يقع مقر الاتحاد، أن "إيران عضو لدينا ونريد أن يلعبوا. وبحسب ما نعرف فإن إيران ستشارك في كأس العالم".

وأضاف: "إنها لحظة عاطفية للغاية، والجميع يقول الكثير من الأمور. في نهاية المطاف، فإن اتحاد كرة القدم الإيراني هو من يجب أن يقرر ما إذا كانوا سيلعبون أم لا، وحتى اليوم أخبرنا الاتحاد أنه سيتجه إلى كأس العالم"، وفق ما نقلته شبكة "إي إس بي إن".

واشتعل الجدل حول احتمال مشاركة إيران في المونديال، خاصة بعد الهجوم الأميركي الإسرائيلي المشترك عليها.

ورحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأسبوع الماضي، بمشاركة المنتخب الإيراني في الكأس رغم الحرب الجارية، ولكنه قال: "لا أعتقد حقا أنه من المناسب أن يكونوا هناك من أجل حياتهم وسلامتهم".

وقال وزير الرياضة الإيراني أحمد دنيا مالي، الأسبوع الماضي، إن منتخب بلاده لن يشارك في المونديال في ظل الظروف الحالية.

غير أن المنتخب الإيراني قال، في حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، إن لاعبيه ما زالوا يرغبون في المشاركة، مشيرين إلى أن البطولة تنظم من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم وليس من قبل ترامب أو الولايات المتحدة.

ومن المقرر أن تلعب إيران في المجموعة السابعة ضد بلجيكا ومصر ونيوزيلندا على الساحل الغربي الأميركي.