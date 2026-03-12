قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، إن على منتخب إيران عدم المشاركة في كأس العالم الصيف المقبل في أميركا الشمالية، وذلك بعد أيام فقط من إبلاغه رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بأنّ الإيرانيين سيكونون "مرحبا بهم" رغم الحرب الدائرة في الشرق الأوسط.
وقال ترامب عبر منصته "تروث سوشال": "منتخب إيران لكرة القدم مُرحّب به في كأس العالم، لكنّي لا أعتقد حقا أن من المناسب أن يكون هناك، حرصا على حياتهم وسلامتهم".
وكان وزير الرياضة الإيراني قد صرح أمس الأربعاء أن إيران لا يمكنها المشاركة في البطولة بعد أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل غارات جوية ضد طهران.
وستقام كأس العالم في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو بمشاركة 48 فريقا.
وكان من المقرر أن تلعب إيران مبارياتها في دور المجموعات في لوس أنجلوس وسياتل.