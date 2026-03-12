وقال ترامب عبر منصته "تروث سوشال": "منتخب إيران لكرة القدم مُرحّب به في كأس العالم، لكنّي لا أعتقد حقا أن من المناسب أن يكون هناك، حرصا على حياتهم وسلامتهم".

وكان وزير الرياضة الإيراني قد ⁠صرح ‌أمس الأربعاء أن إيران ⁠لا يمكنها المشاركة في البطولة بعد ⁠أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل غارات ​جوية ضد ⁠طهران.

وستقام كأس ​العالم في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك في الفترة من ​11 يونيو إلى 19 يوليو بمشاركة 48 فريقا.

وكان من المقرر أن ​تلعب ‌إيران مبارياتها في دور المجموعات في لوس ​أنجلوس وسياتل.