وقال وزير الشؤون الداخلية الأسترالي توني بيرك للصحفيين في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء بالتوقيت المحلي إن بقية أعضاء الفريق مرحب بهن أيضا بالبقاء في أستراليا.

وكان المنتخب الإيراني قد شارك في بطولة كأس آسيا التي استضافتها أستراليا.

وقال ترامب إنه تحدث مع رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي بشأن فريق كرة القدم النسائي الإيراني، بعد تقارير أفادت بأن خمس لاعبات طلبن اللجوء إلى أستراليا.