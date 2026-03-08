وذكرت وسائل إعلام كويتية أن الرائد فهد المجمد، البالغ من العمر 33 عاما، لقي مصرعه إلى جانب زميله المقدم ركن عبد الله عماد الشراح، إثر سقوط شظايا صاروخ إيراني على طريق المطلاع، خلال تنفيذهما مهامهما ضمن الإدارة العامة لأمن الحدود البرية.

وكان اللاعب قد خاض مباراة اعتزاله قبل أسبوعين بالضبط، وتحديدا يوم 23 فبراير، وهي المباراة التي جمعت السالمية والعربي.

مسيرة رياضية قبل العمل العسكري

بدأ الراحل مسيرته لاعبا في كرة القدم، حيث لعب في صفوف كبرى أندية الكويت، مثل القادسية وكاظمة والسالمية، وكان يُعد من اللاعبين الواعدين في الدوري المحلي قبل أن يقرر اعتزال اللعب والتفرغ للعمل العسكري.

وبحسب منشورات نعي عديدة على مواقع التواصل الاجتماعي، عُرف المجمد بأخلاقه العالية وروحه الرياضية، وترك أثرا طيبا في الأوساط الرياضية الكويتية رغم قصر مسيرته الاحترافية.

وبعد اعتزاله كرة القدم، التحق الراحل بالعمل الأمني، حيث خدم ضمن صفوف أمن الحدود في وزارة الداخلية.

نعي رسمي ورياضي

وأعلنت وزارة الداخلية الكويتية الحادثة رسميا، ناعية الضابطين، ومؤكدة أنهما استشهدا أثناء أداء الواجب الوطني.

كما نعى الاتحاد الكويتي لكرة القدم اللاعب السابق، معربا عن بالغ حزنه ومقدما التعازي إلى أسرته وإلى الوسط الرياضي في الكويت.