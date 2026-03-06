وجاء الإعلان خلال حفل تكريم أقامه الاتحاد للركراكي، حيث قال رئيس الاتحاد فوزي لقجع إن الثقة وضعت في وهبي لقيادة المنتخب خلال المرحلة المقبلة.

من جانبه، أعرب محمد وهبي (49 عاماً) عن شكره للاتحاد المغربي ورئيسه على الثقة التي منحت له، مؤكدا إدراكه لحجم المسؤولية قبل أشهر قليلة من انطلاق كأس العالم 2026.

بدوره، قال الركراكي إن بعض المراحل تحتاج إلى "دينامية جديدة ووجوه مختلفة ورؤية جديدة"، مشيرا إلى أن قرار مغادرته جاء بعد تقييم شامل للوضع ورغبة في منح المنتخب دفعة جديدة قبل المونديال.

وقاد الركراكي المنتخب المغربي لتحقيق إنجاز تاريخي ببلوغه نصف نهائي كأس العالم 2022 في قطر، ليصبح أول منتخب أفريقي يصل إلى هذا الدور.

لكن المنتخب خسر نهائي كأس الأمم الأفريقية مطلع العام الحالي أمام السنغال، ما عزز التكهنات بشأن إمكانية إجراء تغيير في الجهاز الفني.

وسيقود وهبي، الذي كان يشرف على منتخب الشباب وقاده للفوز بكأس العالم للشباب عام 2025، المنتخب المغربي في نهائيات كأس العالم 2026 التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.