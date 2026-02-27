ووفق بيان مقدم إلى بورصة نيويورك، أدرج النادي المدفوعات ضمن بند "أحداث لاحقة للفترة المحاسبية"، موضحا أن 6.3 مليون جنيه تمثل شطب أصول غير مادية مرتبطة بالتعاقد، إضافة إلى مخصصات تصل إلى 15.9 مليون جنيه كحد أقصى لتسويات مستقبلية محتملة، تعتمد جزئيا على حصول المدرب على وظيفة جديدة خلال فترة محددة.

كما أظهرت الحسابات أن النادي دفع 6.3 مليون جنيه لنادي سبورتينغ لشبونة كتعويض تعاقدي، علما أنه سبق أن أعلن التزامه بدفع 10 ملايين جنيه للنادي البرتغالي عند تعيين أموريم خلفا للمدرب السابق إريك تن هاغ، الذي بلغت تكلفة رحيله 10.4 مليون جنيه.

وتشير تقديرات إلى أن إجمالي كلفة التغييرات المرتبطة بتعيين أموريم قد يصل إلى 37.3 مليون جنيه.

وخلال قيادته الفريق، فاز أموريم في 25 مباراة من أصل 63، بينما تراجع ترتيب يونايتد إلى المركز الخامس عشر، وهو الأسوأ للنادي منذ موسم 1973-1974.

لكن الفريق تحسن لاحقا تحت قيادة المدرب الحالي مايكل كاريك، ليرتقي إلى المركز الرابع بعد سلسلة نتائج إيجابية عززت آماله في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.