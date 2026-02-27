وقال سلوت في مؤتمر صحفي قبل مواجهة وست هام يونايتد إن صلاح "وضع معايير عالية جدا لنفسه، لدرجة أن الناس يتفاجأون عندما لا يسجل"، مشددا على ثقته بعودة النجم المصري لهز الشباك قريبا.

وأضاف أن تراجع الأهداف لا يقتصر على صلاح وحده، بل يشمل عددا من لاعبي الهجوم، مؤكدا أن الأداء الجماعي للفريق هو الأهم، خاصة مع الحفاظ على صلابة دفاعية.

وسجل صلاح هذا الموسم 4 أهداف وصنع 6 في 19 مباراة بالدوري، بينما أشار المدرب إلى تطور المهاجم هوغو إيكيتيكي ورغبته في تحسين ضرباته الرأسية.

كما أعلن جاهزية جيريمي فريمبونغ للمشاركة بعد تعافيه من إصابة، في حين تحوم الشكوك حول مشاركة فلوريان فيرتز بسبب آلام في الظهر.

ويحتل ليفربول المركز السادس في الدوري الإنجليزي برصيد 45 نقطة، متساويا مع تشلسي، خلف مانشستر يونايتد صاحب المركز الرابع، فيما شدد سلوت على أن الفريق يركز حاليا على حصد أكبر عدد ممكن من الانتصارات لضمان المنافسة على مقاعد دوري أبطال أوروبا.