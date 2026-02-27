وكان اللاعب البالغ 34 عاما قد تعرض لانتقادات بسبب غيابه التهديفي في الفترة الماضية، إذ يعود آخر هدف له إلى ديسمبر، وذلك بعد عودته مؤخراً من جراحة في الركبة ضمن رحلة استعادة لياقته الكاملة.

وقال نيمار في تصريحات إعلامية: "الأسبوع الماضي قالوا إنني أسوأ لاعب في العالم، واليوم سجلت هدفين. هذه هي كرة القدم، في يوم تكون سيئا وفي اليوم التالي يقول الناس إنك يجب أن تذهب إلى كأس العالم".

وأضاف: "هذه ثالث مباراة لي هذا العام، وثاني مباراة ألعبها كاملة. شعرت ببعض التقلصات العضلية في النهاية، لكن هذا جزء من عملية العودة".

ولم يشارك الهداف التاريخي لمنتخب البرازيل دوليا منذ أكتوبر 2023 بسبب سلسلة إصابات، بينما شدد مدرب المنتخب كارلو أنشيلوتي على أنه سيستدعي فقط اللاعبين الجاهزين بنسبة كاملة للمشاركة في البطولة العالمية المقبلة، المقررة إقامتها في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.