وأضاف مينتزلاف في بيان له: "هذا كلام لا أساس له من الصحة، على العكس تماما فنحن راضون عن أداء وعمل يورغن كلوب".

وذكرت صحيفة "سالزبورغر ناخريشتن" أن كلوب، الذي يشغل منصب رئيس قسم كرة القدم العالمية والمسؤولين في "ريد بول" غير راضين عن تطور الأمور في القسم منذ تولى كلوب منصبه في أول يناير من العام الماضي 2025.

وأضافت الصحيفة أنه لا يمكن استبعاد إقالة كلوب في المستقبل القريب.

وتابعت أن الحل الأمثل هو أن يبدي كلوب رغبته في العودة إلى التدريب الصيف المقبل، سواء كان ذلك في ريال مدريد الإسباني أو المنتخب الألماني بحيث ستكون تلك خيارات واقعية.

وباستثناء ريد بول سالزبورغ النمساوي، فأن الأندية الموجودة في قسم كرة القدم في ريد بول عادة ما تعاني، حتى لايبزج الألماني لم يتمكن من الوفاء بالتطلعات وال مال الكبيرة المعقودة عليه.

وأكد مينتزلاف: "يعمل كلوب بجد، وهو على تواصل دائم مع مدربينا ومديرينا الرياضيين، ويعمل باستمرار على تطوير فلسفة ريد بول الكروية. نحن على ثقة بأنه الرجل المناسب لهذا المنصب، ونحن نركز كل جهودنا وطاقاتنا على هذا الأمر".