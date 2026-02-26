وأوضح النادي في بيان أن الصفقة تمت عبر شركة رونالدو الاستثمارية، دون الكشف عن قيمتها المالية، مشيرا إلى أن الاتفاقية تأتي ضمن خطة التوسع الدولي وتعزيز الشراكات الاستراتيجية. وكان ألميريا قد هبط من الدوري الإسباني الممتاز موسم 2023-2024، قبل أن تستحوذ عليه مجموعة إس إم سي عام 2025.

وسبق لرونالدو أن لعب تسعة مواسم مع ريال مدريد وأصبح الهداف التاريخي للنادي، بينما يواصل حاليا مسيرته الاحترافية مع النصر.

وقال اللاعب في تصريح نشره ألميريا إن النادي "مؤسسة إسبانية راسخة تملك إمكانات نمو واضحة"، معربا عن تطلعه للعمل مع الإدارة ودعم المشروع الرياضي في مرحلته الجديدة. ويحتل ألميريا حالياً المركز الثالث في جدول ترتيب دوري الدرجة الثانية.

