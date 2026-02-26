وحقق ليفربول الفوز 1-0 على ملعب سيتي غراوند بهدف متأخر سجله الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر، بعدما كان هدفه الأول قد أُلغي بداعي التسلل بعد مراجعة تقنية الفيديو.

ولم يقدم عدد من اللاعبين أداء لافتا، في حين حظي الشاب ريو نغوموها بإشادة خاصة من المحلل واللاعب السابق جايمي كاراغر، الذي قال إن اللاعب الشاب قدم تأثيرا أكبر من صلاح وكودي غاكبو خلال دقائق مشاركته.

وكان المدرب آرني سلوت قد استبدل صلاح في الدقيقة 77 لصالح نغوموها، قبل أن تُظهر لقطات تلفزيونية اللاعب المصري مبتسما على مقاعد البدلاء، وهو ما أثار انتقادات ألاردايس.

وفي تصريحات عبر بودكاست No Tippy Tappy Football، دعا ألاردايس، الملقب باسم "بيغ سام" في الكرة الإنجليزية، صلاح إلى مناقشة الأمر مع مدربه بشكل خاص بدلا من إظهار استيائه علنا.

وقال ألاردايس: "لا تتصرف أمام الجميع كطفل كبير. طفل كبير، إنه طفل".

وأكدت إن على صلاح التوجه إلى مكتب المدرب والتحدث معه مباشرة، بدلا من التعبير عن انزعاجه أمام الجميع، واصفا سلوكه بأنه غير احترافي.