وسجل فينيسيوس جونيور هدف الحسم في الدقيقة 80، قبل أن يحتفل بالرقص قرب الراية الركنية أمام جماهير فريقه، بعد أيام من اتهامه أحد لاعبي بنفيكا بتوجيه إهانة عنصرية له خلال مباراة الذهاب.

وأعاد فينيسيوس نفس الرقصة قرب علم الركنية، وهي الرقصة التي أثارت غضب لاعبي بنفيكا في مباراة الذهاب، وأدت إلى "واقعة العنصرية" التي اتهم بها اللاعب الأرجنتيني بريستياني.

وأطلقت جماهير بنفيكا، التي تجاوز عددها ثلاثة آلاف مشجع في ملعب سانتياغو برنابيو، صافرات استهجان متواصلة ضد فينيسيوس جونيور في كل مرة لمس فيها الكرة خلال الدقائق الأولى من اللقاء، بل احتفلت في إحدى اللقطات عندما فقد السيطرة عليها.

كما تعالت صيحات الاستهجان بقوة عند إعلان اسمه ضمن التشكيلة الأساسية قبل انطلاق المباراة.

لكن حدة الصافرات تراجعت تدريجيا مع مرور الوقت، بعدما فرض ريال مدريد سيطرته على مجريات اللعب وأحكم قبضته على المباراة.

وكان أوريلين تشواميني قد افتتح التسجيل لريال مدريد في الدقيقة 16، بعد دقائق قليلة من تقدم بنفيكا عبر رافا سيلفا. وقال تشواميني عقب المباراة: "هذا هو فينيسيوس الذي نعرفه".

من جانبه، نفى جيانلوكا بريستياني توجيه أي إساءة عنصرية، وهو ما أكده ناديه بنفيكا، إلا أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قرر إيقافه مؤقتا لمباراة واحدة، ما حرمه من المشاركة رغم سفره إلى العاصمة الإسبانية، بعدما رفض الاستئناف الذي تقدم به النادي في اللحظات الأخيرة.