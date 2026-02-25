وعلى ملعب سانتياغو برنابيو، احتفل فينيسيوس الذي سجل هدف الفوز ذهابا وأُوقف الأرجنتيني جانلوكا بريستياني لاعب وسط بنفيكا بسببه، بعد ادعاء أنه وجّه إهانة عنصرية إليه، بحسم تأهل بطل أوروبا 15 مرة بتسجيله هدف الفوز في المباراة الثانية.

وبعد أن تأخّر ريال مدريد بهدف رافا سيلفا (14)، عادل الفرنسي أوريليان تشواميني (16)، وهو هدف كان كافيا لبلوغ ثمن النهائي، لكن فينيسيوس سجل هدف الفوز وحسم التأهل (80).

وعقب تسجيله الهدف، توجه النجم البرازيلي إلى الراية الركنية مؤديا رقصة أمامها، مكررا بذلك ما فعله بعدما هزّ شباك بنفيكا في مباراة الذهاب.

وقال تشواميني بعد المباراة: "هذا هو فينيسيوس خاصّتنا. بصراحة، لم نبدأ المباراة بشكل جيد، لكننا حافظنا على ثقتنا".

وقدّم فريق المدرب ألفارو أربيلوا المطلوب على الرغم من غياب نجم الفريق وهدّافه الفرنسي كيليان مبابي بسبب إصابة.

وعلّق أربيلوا قبل المباراة على الإصابة في حديثه إلى قناة "موفيستار بلس" قائلا: "تحدّثنا معه ومع الأطباء، ونعتقد أن الأفضل له هو التوقّف، أن يتعافى، وأن يعود بنسبة 100 بالمئة".

وأضاف مدرب الفريق الملكي: "لا أعرف كم من الوقت سيحتاج، لكنني أعتقد أن الأمر لن يكون مسألة أيام. سيكون أطول قليلا، على أمل أن يكون أقل مدة ممكنة".

وبعد المباراة، قال أربيلوا: "(فينيسيوس) لعب مباراة رائعة".

وضغط لاعبو بنفيكا بغية تسجيل هدف التقدم، فكان لهم ذلك عبر رافا سيلفا بتسديدة قريبة بعدما وصلته كرة حوّلها ماركو أسينسيو بالخطأ نحو مرماه وتصدى لها الحارس البلجيكي تيبو كورتوا (14).

لكن الرد لم يتأخر أكثر من دقيقتين بالتعادل بتسديدة زاحفة من الفرنسي أوريليان تشاوميني من داخل المنطقة إثر عرضية الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي (16).

واعتقد لاعبو ريال أنهم سجلوا الثاني عبر التركي أردا غولير بتسديدة قريبة، لكن الحكم ألغاه بعد العودة إلى حكم الفيديو المساعد "في أيه آر" لوجود تسلل على ممرر الكرة فالفيردي (32).

وفي الشوط الثاني كاد الضيوف أن يسجلوا هدفا ثانيا عبر سيلفا، لكن تسديدته القوية ارتطمت بالعارضة إلى خارج الملعب (60)، ثم لاحت فرصة ثانية أمام اليوناني فانغيليس بافليديس قريبة من القائم الأيسر (69).

واضطر أربيلوا إلى إخراج أسينسيو بداعي الإصابة وأشرك النمساوي دافيد ألابا بدلا منه (77).

وأنهى فينيسيوس الأمور بهدف الفوز من هجمة مرتدة بعدما وصلته الكرة من المتألق فالفيردي، واجه فيها الحارس الأوكراني أناتولي تروبين ووضع الكرة إلى يساره (80).