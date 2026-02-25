وتلقى رامي بن سبعيني لاعب بروسيا دورتموند بطاقة حمراء، بعد حصوله على بطاقة صفراء ثانية بعد أن ضرب بأسفل حذائه رأس نيكولا كرستوفيتش لاعب أتلانتا داخل منطقة الجزاء، ونجح ساماردزيتش في تحويل ركلة الجزاء إلى هدف في الدقيقة 98 ليقود الفريق الإيطالي للتأهل.

وسيلعب أتلانتا في دور 16 أمام أرسنال أو بايرن ميونيخ، في انتظار إجراء القرعة يوم الجمعة.

وقال دافيد زاباكوستا ‌الذي سجل هدف أتلانتا الثاني، واختير أفضل لاعب في المباراة "استبعدنا الجميع، لكن هذه المباراة أظهرت مرة أخرى مدى قوة هذا الفريق، نثق في ‌أنفسنا دائما ولا نستسلم أبدا".

وأضاف: "كونك الفريق ‌غير المرشح يمنحك دافعا إضافيا. تحاول تجاوز حدودك لتغيير الأمر، وكنا نعلم قدرتنا على فعل ذلك. كان الأمر صعبا للغاية، لكننا أظهرنا مرات عديدة مدى قوتنا على أرضنا".

وأنهت الهزيمة آمال دورتموند الأوروبية، لكن فريق المدرب نيكو كوفاتش صاحب المركز الثاني في الدوري الألماني، سيحتاج إلى التعافي بسرعة قبل مباراة القمة ضد بايرن ‌ميونيخ المتصدر يوم السبت، والتي ستكون فرصة دورتموند ‌الأخيرة للمنافسة على أي لقب ⁠هذا الموسم.

وتعليقا على مباراة أتلانتا، قال إيمري تشان قائد دورتموند "عندما تستقبل شباكك أربعة أهداف في أدوار خروج المغلوب، يصبح التأهل صعبا. يصعب التأهل مع هذا الكم من الأخطاء الفردية. كما أهدرنا عدة فرص محققة للتسجيل".

وكان على صاحب الأرض أن يقاتل للعودة في النتيجة ⁠بعد خسارته 2-صفر في ألمانيا الأسبوع ‌الماضي.

وخلال اللقاء، ، افتتح جيانلوكا سكاماكا التسجيل في الدقيقة الخامسة، ليمنح أتلانتا بداية مثالية.

وحصل دورتموند على عدة ⁠فرص، لكن حارس مرماه غريغور كوبل كان الأكثر انشغالا في الشوط الأول، إذ تصدى لتسديدتين ⁠من نيكولا زالفسكي، لكنه تلقى هدفا ثانيا في نهاية الشوط الأول، عندما غيرت تسديدة زاباكوستا اتجاهها بعد ارتطامها في بن سبعيني لتسكن الشباك، وتصبح النتيجة 2-صفر.

وأنقذ ماركو كارنيسيتشي حارس أتلانتا فريقه ⁠عندما أبعد تسديدة سيرو جيراسي المنخفضة في الدقيقة 49، ليحافظ على تقدمه أتلانتا بهدفين.

وكاد دورتموند أن يقلص الفارق في الدقيقة 53، لكن تسديدة ماكسيمليان باير ارتطمت في القائم.

ورغم ضغط دورتموند، سجل صاحب الأرض هدفا ثالثا بفضل ضربة رأس من ماريو باشاليتش، ليتقدم 3-صفر ويحكم سيطرته على المواجهة.

وعاد دورتموند إلى المباراة بفضل البديل كريم أديمي، الذي منح فريقه السرعة التي احتاجها بشدة، وسجل في الدقيقة 75 بعدما وضع الكرة في الزاوية العليا، مع محاولة الفريق الزائر لفرض وقت إضافي.

لكن بن سبعيني حاول بعد ذلك ‌إبعاد تمريرة عرضية في منطقة الجزاء بكعبه، لكنه أصاب رأس كرستوفيتش الذي سقط على الأرض ينزف.

وبعد مراجعة مطولة لتقنية الفيديو المساعد، احتُسبت ركلة جزاء لصاحب الأرض، ونجح ساماردزيتش في التغلب على كوبل ليقود فريقه للفوز في اللحظات الأخيرة من المباراة.