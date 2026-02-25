وأوضح الاستطلاع الذي أنجزته صحيفة "موندو ديبورتيفو" بشراكة مع مؤسسة إستودي بريس" وشمل عينة من 300 عضو من أعضاء النادي الكتالوني أن الرئيس السابق خوان لابورتا هو المرشح الأبرز للفوز.

وحصل لابورتا على نسبة 58,66 بالمئة من أصوات الأعضاء الذين شملهم الاستطلاع، متفوقا بفارق كبير على باقي المرشحين.

وأظهر الاستطلاع ازدياد شعبية منذ انتخابه في مارس 2021، إذ حصل في ذلك الوقت على 54.28 بالمئة من الأصوات، فيما حصل في هذا الاستطلاع على نسبة 58.66 بالمئة.

وجاء فيكتور فونت، زعيم منصة "Nosaltres"، في الرتبة الثانية بنسبة 20.33 بالمئة من الأصوات.

أما الوافد الجديد مارك سيريا، قائد مجموعة "Moviment 42"، فحصل على 7.33 بالمئة من الأصوات.

غير أن 37 عضوا من الذين شملهم الاستطلاع لم يصوتوا لأي من المرشحين في الانتخابات التي ستقام في 15 من مارس المقبل.

وأُجري الاستطلاع بعد مباراة برشلونة وليفانتي، وقبل إعلان أحد أعضاء النادي، الإثنين، تقديم شكوى أمام المحكمة الوطنية ضد لابورتا وعدد من المسؤولين في برشلونة، متهما إياهم بغسيل الأموال وتلقي عملات غير قانونية، ولكن لابورتا وصف الاتهامات بأنها افتراءات.

ومن المرتقب أن تمتد الحملة الانتخابية بين 6 و13 مارس المقبل، على أن يجرى الاقتراع في 15 من الشهر نفسه يعقبه إعلان رسمي عن الرئيس الجديد.

وبحسب وسائل الإعلام الإسبانية، حظ لابورتا للبقاء في منصبه مرتفع، خصوصا بعد نجاح الفريق في التتويج بلقب الدوري الإسباني وكأس الملك وكأس السوبر المحلي الموسم الماضي، رغم الأزمة المالية التي يمر منها النادي.