وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، نقلا عن مصادر خاصة، أن مسؤولين في الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم يرون في تشافي المرشح الأبرز لخلافة الركراكي.

ونفت الجامعة، الثلاثاء، الأنباء المتداولة بشأن انفصالها عن وليد الركراكي، وذلك بعد حديث تقارير عن تقديم الركراكي لاستقالته من منصبه الذي شغله منذ عام 2022.

واعتبرت "ماركا"، أن مسألة رحيل الركراكي باتت أمرا محسوما رغم النفي المتكرر وعدم صدور أي إعلان رسمي، مؤكدة أن ذلك لن يتم إلا بعد التعاقد مع مدرب بديل.

وأشار المصدر إلى أن المسؤولين المغاربة مقتنعون بأن تشافي، الذي ترك برشلونة قبل عام ونصف، هو الخيار الأمثل لقيادة "أسود الأطلس" في كأس العالم 2026، رغم أن المدرب الإسباني لا يفضل استلام الفرق في منتصف الطريق.

وسيكون تشافي مطالبا بالحفاظ على المركز الرابع الذي حققه "أسود الأطلس" في مونديال قطر 2022.

وبحسب الصحيفة، يبقى انضمام تشافي إلى المغرب رهينا بأمرين، الأول، بالإعلان الرسمي عن رحيل الركراكي الذي تأثر بعد خسارة نهائي كأس أمم إفريقيا أمام المنتخب السنغالي، ما رافق مسار الفريق من ضغوطات.

والثاني، التفاوض مع تشافي الذي قالت الصحيفة إنه لا يفضل استلام المشاريع في منتصف الطريق، مشيرة إلى أنه يفضل المشاريع الكبرى منذ بدايتها، غير أن المغرب يفصله فقط أربعة أشهر عن كأس العالم 2026.

ويستعد "أسود الأطلس" لخوض غمار كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، في مجموعة تضم البرازيل واسكتلندا وهايتي.