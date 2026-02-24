وجاء نفي الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بعدما تحدثت تقارير عن استقالة الركراكي من منصبه كمدرب للمنتخب المغربي.

وسبق لاتحاد الكرة المغربي أن نفى في السادس من فبراير، ما تداولته بعض التقارير الإعلامية حول استقالة الركراكي.

وقالت تقارير وقتها إن الركراكي قرر التنحي عن تدريب المغرب وتقدم باستقالته إلى الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بعد الهزيمة أمام منتخب السنغال في نهائي كأس أمم إفريقيا في يناير الماضي.

ومنذ أحداث المباراة النهائية، ظلّ مصير الركراكي مع المغرب محور حديث العديد من الوسائل الإعلامية العالمية.

وذكرت التقارير أن الركراكي "تأثر بشكل كبير بخسارة النهائي"، وبـ"الضغط الكبير الذي رافق مسار المنتخب في البطولة"، إلى جانب الاستحقاقات المقبلة وعلى رأسها كأس العالم 2026.

وتولى الركراكي تدريب المنتخب المغربي منذ أغسطس 2022، وقاده إلى تحقيق إنجاز تاريخي بالتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم قطر 2022.

ويستعد "أسود الأطلس" لخوض غمار كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، في مجموعة تضم البرازيل واسكتلندا وهايتي.