ونشر النادي، في الساعات الماضية، اعتذارا باسم هويسن باللغة الصينية على منصة "ويبو" واسعة الانتشار في الصين، جاء فيه: "أعتذر بصدق لأصدقائي الصينيين. قمت سابقا بإعادة نشر محتوى تضمن رسائل مسيئة من دون قصد. كان ذلك غير متعمد تماما، وأعرب عن أسفي للإزعاج الذي تسببت فيه".

واشتعل الجدل نهاية الأسبوع حين أعاد هويسن (20 عاما) نشر صورة اعتبرها مستخدمون صينيون تحمل إيحاءات عنصرية، بسبب إشارتها إلى شكل عيون الآسيويين.

وتظهر الصورة المنشورة على حساب المدافع في منصة "إنستغرام"، التي حذفت لاحقا، شخصا من أصل آسيوي وتعليقين من مستخدمين جاء فيهما: "حتى الصينيين يسمونه صينيا"، و"يمكن أن تغصب عينيه بخيط تنظيف الأسنان".

واختار ريال مدريد منصة "ويبو" للاعتذار، غير أن مشجعين صينيين شككوا في جديته وطلبوا تصريحا علنيا عبر المنصات الرسمية الأخرى.

وهذه ليست المرة الأولى التي يغضب فيها مشجعون صينيون من ريال مدريد، إذ سبق للنادي أن نشر مقطع فيديو قبل نهائي دوري أبطال أوروبا 2024، ظهر فيه أحد مشجعيه وهو يردد أغنية وصفتها السفارة الصينية في إسبانيا بأنها "مسيئة للصين وفجة وسيئة الطابع"، بينما اعتذر النادي عن سلوك مشجعه.