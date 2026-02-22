وذكر المركز الإعلامي لوزارة الرياضة أن البطولة شهدت مشاركة نحو 500 مصارع من مختلف دول العالم، وأعقبها معسكر دولي في كرواتيا من 9 إلى 21 فبراير، ضمن استعدادات المنتخب للاستحقاقات المقبلة.

وأشاد الوزير بالأداء الذي قدمه اللاعبون، مؤكداً أن ما تحقق يعكس حجم الجهد المبذول من قبل الأبطال والجهاز الفني، ويؤكد أن المصارعة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو منصات التتويج في البطولات القارية والدولية.

وكان المصارع مصطفى حسين قد توج بالميدالية الذهبية في منافسات البطولة، بعد فوزه في المباراة النهائية على بطل جورجيا بنتيجة 4-1، ليؤكد جاهزيته للمشاركات المقبلة.