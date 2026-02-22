وسقط النادي الملكي على ملعب أوساسونا بهدفين مقابل هدف أمس السبت، واستغل برشلونة هذا التعثر على النحو الأمثل ليقتنص الصدارة برصيد 61 نقطة بفارق نقطة واحدة عن الريال الوصيف.

وسجل النادي الكاتالوني انتصاره العشرين مقابل تعادل وحيد وأربع هزائم، في الوقت الذي حقق فيه الريال 19 انتصارا وثلاثة تعادلات وثلاث هزائم.

واستعاد برشلونة إتزانه بعد خسارته المفاجئة على ملعب جيرونا بهدفين مقابل هدف، وحسم فوزه على ليفانتي بهدفين في الشوط الأول وهدف في الشوط الثاني.

وافتتح مارك بيرنال التسجيل للمارد الكاتالوني ثم أضاف الهولندي فرينكي دي يونغ الهدف الثاني وتكفل فيرمين لوبيز بتسجيل الهدف الثالث في الشوط الثاني.