وأوضحت أن حمزة عبد الكريم يتواجد في مصر حاليا من أجل تسريع الإجراءات البيروقراطية.

وبمجرد حصوله على تصريح العمل قد يبدأ بخوض دقائقه الأولى مع فريق الشباب تحت 19 عاما، وفقا للتقرير.

ولفت التقرير إلى أن سير ملف تسجيل حمزة عبد الكريم ببطء يوضح صعوبة تحديد موعد دقيق لظهوره الأول في المباريات.

وهناك سابقتان داخل رديف برشلونة للموقف نفسه، إذ عاد كل من مامادو مباكي وميكاييل فاي إلى بلديهما بعد وصولهما إلى برشلونة من أجل تسريع الإجراءات البيروقراطية.

في حالة حصول المهاجم المصري على تصريح العمل سيبدأ بالحصول على دقائق مع فريق الشباب تحت 19 عاما لاكتساب الجاهزية.

وقتها سيكون قيده كلاعب في فريق الشباب أسهل من تسجيله مع برشلونة أتلتيك في الوقت الحالي، وفقا للتقرير.

مطلع فبراير، أعلن برشلونة ضم حمزة عبد الكريم قادما من الأهلي المصري على سبيل الإعارة لنهاية الموسم.

ومن المفترض أن يبدأ حمزة مشواره مع النادي الكتالوني مع الفريق الرديف الذي يمد الفريق الأول باللاعبين.