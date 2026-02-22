وقال الاتحاد المصري لكرة القدم في منشور على حسابه في "فيسبوك": "ينعي المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وأعضاء مجلس الإدارة، والأمين العام، والعاملون بالاتحاد، وفرع الدقهلية لكرة القدم، ببالغ الحزن والأسى اللاعب الشاب معتصم زكريا لاعب نادي عمال المنصورة مواليد 2011، الذي وافته المنية اليوم، سائلين المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".

من جانبه، نعى نادي العمال الرياضي زكريا في منشور على "فيسبوك"، جاء فيه: "توفي إلى رحمه الله لاعبنا معتصم زكريا لاعب فريق 2011 إثر حادث أليم".

وحسبما ذكر موقع "صدى البلد"، فقد وقع الحادث الذي أودى بحياة اللاعب الشاب قبل أذان المغرب السبت على الطريق أثناء قيام زكريا بتوزيع وجبات الإفطار والتمور على الصائمين من المسافرين والمارة بمحافظة الدقهلية.

كذلك أشار موقع الهيئة الوطنية للإعلام إلى أن زكريا البالغ من العمر 14 عاما، توفي على إحدى الطرق السريعة، أثناء مشاركته في توزيع وجبات إفطار للصائمين.