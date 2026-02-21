وأحرز نيكو أورايلي هدفي مانشستر سيتي في الدقيقتين 14 و27 من المباراة التي أقيمت وسط جماهيره في ملعب "الاتحاد" بينما سجل لويس هول هدف نيوكاسل الوحيد في الدقيقة 22.

وبذلك يتفوق مانشستر سيتي على نيوكاسل للمباراة الثالثة على التوالي هذا الموسم بعدما فاز على منافسه ذهابا وإيابا في قبل نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، كما ردّ السيتي اعتباره من الخسارة بنفس النتيجة 1 - 2 في مباراة الدور الأول.

وسيتجدد اللقاء بين الفريقين للمرة الخامسة هذا الموسم في أوائل مارس المقبل في منافسات الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وبهذا الفوز رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 56 نقطة في المركز الثاني متخلفا بفارق نقطتين عن أرسنال صاحب الصدارة الذي سيحل ضيفا على توتنهام في الديربي، في وقت لاحق من اليوم الأحد.

أما نيوكاسل فقد تجمد رصيده عند 36 نقطة ليتراجع للمركز العاشر في جدول الترتيب.

ولم يصمد نيوكاسل سوى 14 دقيقة فقط حتى انطلق عمر مرموش بالكرة من منتصف الملعب ومررها إلى زميله أورايلي الذي سدد بيسراه في الشباك ليتقدم لأصحاب الأرض بهدف مبكر بكرة فشل الحارس نيك بوب في إبعادها.

وانتفض الضيوف سعيا لإدراك التعادل، حيث تصدى الحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما لفرصتين أمام أنتوني جوردون ومالك تياو، وردّ السيتي بمحاولتين للثنائي مرموش وأنطوان سيمينو.

ونجح نيوكاسل في التعادل بكرة سددها لويس هول وغيرت اتجاهها في جسد الجزائري آيت نوري لتدخل المرمى في الدقيقة 22، لكن مانشستر سيتي رد سريعا بهدف ثان بعد مرور خمس دقائق من كرة عرضية من داخل منطقة الجزاء قابلها أورايلي برأسه في الشباك ليسجل الهدف الثاني له ولفريقه.

وأهدر جو ويلوك وأنتوني جوردون محاولتين جديدتين لإدراك التعادل، بينما كان مانشستر سيتي أكثر خطورة في الثواني الأخيرة من الشوط الأول، وأضاع الثنائي مرموش وإرلينغ هالاند ثلاث فرص خطيرة للغاية كانت كفيلة بتسجيل هدف ثالث.

وهدأ الإيقاع نسبيا في الشوط الثاني وسط محاولات غير مؤثرة لرباعي نيوكاسل لويس هال وجاكوب رامسي وأنتوني إيلانغا وجويلينتون، بينما تعامل الثلاثي مرموش وسيمينو وهالاند برعونة كبيرة مع محاولات مانشستر سيتي ليبقى مصير اللقاء عالقا.

واحتسب الحكم أربع دقائق وقت بدل ضائع كانت مثيرة للغاية، كاد خلالها مانشستر سيتي أن يضيف هدفا ثالثا لولا تألق حارس نيوكاسل نيك بوب الذي تصدى لفرصة مزدوجة أمام هالاند وفيل فودين في الدقيقة 91، وفي الثواني الأخيرة أنقذ دوناروما شباكه من استقبال هدف التعادل بالتصدي لتسديدة خطيرة من هارفي بارنز، لينتهي اللقاء بفوز ثمين لأصحاب الأرض.